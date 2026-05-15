В ОП предложили обеспечивать семьям с детьми приоритетный выход из самолетов

Семьям с детьми в аэропортах нужно предоставлять приоритетный выход из самолетов, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Кроме того, по его мнению, наряду с багажными тележками необходимо внедрить детские коляски-трости, чтобы облегчить передвижение семей с детьми.

Рыбальченко отметил, что в настоящее время пассажиры с детьми сдают коляски при входе на борт самолета, а после приземления вынуждены ждать, пока их выдадут, из-за чего нередко покидают борт последними.

По мнению председателя комиссии, семьи с детьми должны выходить в приоритетном порядке. Он предложил сажать их ближе к выходу, а также заранее информировать авиакомпании о наличии детей и о потребности в коляске, чтобы она доставлялась непосредственно к самолету, как это делается для маломобильных пассажиров.

Вместе с тем он добавил, что в аэропортах и самолетах должны звучать призывы пропускать вперед пассажиров с детьми.

Также Рыбальченко напомнил, что сейчас проходит конкурс "Семейная столица России", в рамках которого ОП совместно с общественным советом при министерстве транспорта РФ проводят мониторинг доступности транспортной инфраструктуры для семей с детьми.

Специалистам предстоит проверить аэропорты, железнодорожные вокзалы, центральные автостанции, морские и речные порты на наличие комнат матери и ребенка, помещений для беременных, детских игровых зон, а также условий для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одновременно с этим председатель комиссии ОП рассказал о результатах мониторинга в аэропортах Внуково и Шереметьево. Он подчеркнул, что в каждой из авиагаваней есть "практики, которые можно перенять и распространить".

Рыбальченко обратил внимание на готовность аэропортов к приему семей с детьми – там есть специальные зоны для регистрации и досмотра, комнаты матери и ребенка, игровые зоны и пеленальные столики.

В Шереметьево, по его словам, также предусмотрены детские коляски для перевозки детей, информационные стенды и буклеты с описанием доступных услуг. Во Внуково, в свою очередь, создана спецзона для потерявшихся детей и семей.

Ранее в ОП предложили обязать аэропорты сопровождать многодетные семьи от входа в терминал до трапа самолета. Уточнялось, что данное решение призвано облегчить для родителей с детьми процесс прохождения всех предполетных процедур: от регистрации и сдачи багажа до пограничного контроля и ожидания рейса.