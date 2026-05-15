15 мая, 09:23

Комитет Госдумы предложил доработать поправки о перекладывании НДС по длящимся договорам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал доработать законопроект о переносе измененной ставки НДС в цену долгоиграющих договоров ко второму чтению. Об этом сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на заключение комитета.

Накануне, 14 мая, нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, направленный на решение проблемы, когда после заключения долгосрочного договора изменяются налоговые условия по НДС и покупатель не может воспользоваться правом вычета. В соответствии с действующим законодательством продавец может потребовать доплатить сверх договорной цены.

Поправки Минфина России скорректируют часть 1 статьи 168 Налогового кодекса путем использования расчетного метода определения НДС. Это позволит избежать перекладывания налогового бремени на покупателя при изменении ставок.

Однако представители профильного комитета ГД предложили изменить другую статью НК, регулирующую порядок исчисления НДС. Они также предложили распространить действие этой нормы на случаи, когда у покупателя есть право на вычет сумм "входного" НДС.

По мнению парламентариев, порядок исчисления НДС не должен зависеть от права покупателя на вычет.

Ранее Госдума приняла закон, временно освобождающий от НДС часть предпринимателей. До 31 декабря 2026 года от налога хотят освободить организации и ИП в сфере общепита на УСН и ПСН.

Кроме того, предпринимателям больше не нужно будет соблюдать требование о соответствии уровня средней зарплаты средней зарплате по своему региону.

