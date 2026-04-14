Госдума временно освободила от НДС часть предпринимателей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН) до конца 2026 года.

Первоначальная редакция предусматривала передачу ряда налоговых полномочий российского правительства Минфину и другим федеральным министерствам.

Депутаты поддержали ряд дополнительных поправок, позволяющих сохранить доступ к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации бизнеса к изменениям. В частности, с 1 апреля по 31 декабря от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели (ИП) в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками только с текущего года.

Речь идет о лицах, утративших право на освобождение от НДС или право на применение патента, чей доход за 2025 год не превысил 60 миллионов рублей, а доходы от оказания услуг в общей сумме доходов составили не менее 70%.

Член комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов отметил, что владельцы российского общепита смогут получить от государства серьезную льготу. Также предпринимателям больше не нужно будет соблюдать до конца года требование о соответствии уровня средней зарплаты своего персонала средней зарплате по региону.

"Мы регулярно принимаем меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Принятый документ как раз и помогает бизнесу плавно адаптироваться к налогам, которые были повышены с 1 января", – приводит слова Чижова РИА Новости.

Уточняется, что утратившие право на применение ПСН ИП смогут воспользоваться правом на вычет НДС по товарам, работам, услугам, имущественным правам, не использованным при ее применении. Бизнес на УСН сможет уменьшить на сумму уплаченного налога доходы по "упрощенке", полученные в виде предварительной оплаты в период, когда он еще не был его плательщиком.

Кроме того, некоторые предприниматели до конца года смогут не учитывать доходы в виде процентов по вкладам при определении порога доходов за прошлый год в целях освобождения от НДС.

ИП, совмещавшие ПСН с общей системой налогообложения, доходы которых в прошлом году превысили 20 миллионов рублей, будут вправе перейти на УСН с 1 января 2026 года. Для этого им необходимо уведомить налоговый орган не позднее 1 июня. Совмещавшие ПСН с УСН ИП смогут изменить объект налогообложения по УСН.

Также МСП получат возможность суммировать доходы от основного и дополнительных видов экономической деятельности, включенных в перечни кабмина, при расчете необходимой доли доходов для применения пониженного тарифа страховых взносов.

Ранее правительство России внесло в ГД проект, нацеленный на борьбу с уклонением от налогов и обеспечение их полной уплаты. В документе, в частности, предлагается в целях налогообложения НДС внедрить механизм определения стоимости по сделкам с рядом товаров, импортируемых из стран Евразийского экономического союза, на основе их рыночных цен.