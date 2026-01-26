Эксперт Масленников: новый налог на сверхприбыль подтолкнет российский бизнес в тень

В Госдуме допустили возможность повышения верхней ставки НДФЛ выше 22%. Своевременны ли такие меры и к чему они могут привести, разбиралась Москва 24.
Обложить сверхприбыль
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что пришло время рассмотреть вопрос о повышении верхней планки прогрессивной шкалы НДФЛ для сверхдоходов, написал ТАСС.
Нилов напомнил про действующий с 2026 года налоговый вычет для малообеспеченных семей с детьми в размере 7% от уплаченного НДФЛ и выступил за дальнейшее развитие дифференцированного принципа.
"У нас максимальная ставка сегодня 22%. Подумать над тем, чтобы повысить ставку для тех, кто получает (доходы) еще выше", – сказал он.
При этом депутат обратил внимание на тот факт, что прогрессивная шкала применяется в основном к заработной плате.
Таким образом, пояснил депутат, даже при потенциальном повышении ставки на сверхвысокие зарплаты основная часть доходов наиболее состоятельных лиц может продолжать облагаться по более низкой ставке.
Ранее Нилов предлагал расширить семейную налоговую выплату, которая в 2026 году начала действовать для малообеспеченных семей с двумя и более детьми. По его словам, после анализа текущей практики право на возврат части уплаченного НДФЛ (7 из 13%) должны получить также семьи с одним ребенком, бездетные семьи и работающие россияне с низкими доходами.
Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев также заявил RTVI, что КПРФ много лет предлагает ввести налог на роскошь и одновременно отменить НДС. По его мнению, этот налог повышает цены, делая российские товары неконкурентоспособными даже внутри страны, что приводит к доминированию импорта и удушью отечественной промышленности.
Не своевременно?
Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что данный вопрос упирается не столько в чувство социальной справедливости, сколько в конкретные финансовые последствия.
"В настоящий момент российская налоговая шкала в сравнении с мировой практикой достаточно узкая. Во многих странах налоги на сверхвысокие доходы – до 40–60%. Однако проблема в том, что Россия долгое время существовала в условиях плоской шкалы налогообложения", – сказал Колганов.
При этом, по мнению эксперта, резкое повышение нагрузки на высокие доходы может вызвать негативную реакцию у тех, кто должен платить, и спровоцировать уклонение от налогов, сокрытие доходов или вывод капитала.
Прежде чем принимать подобные меры, необходимы тщательные исследования и расчеты, добавил он.
Отвечая на вопрос о распространении прогрессивной шкалы на дивиденды, экономист отметил, что нынешняя система налогообложения в этой сфере объясняется желанием стимулировать инвестиции на фондовом рынке.
"Однако стоит отметить, что большая часть операций на нем – это перепродажа ценных бумаг между инвесторами, что напрямую не финансирует компании-эмитенты. Поэтому отказ от льготы по дивидендам выглядит шагом более оправданным с точки зрения бюджетной политики", – уточнил он.
Тем не менее, по словам Колганова, эффект будет скорее символическим: российский фондовый рынок и объемы выплачиваемых дивидендов пока недостаточно велики, чтобы это серьезно пополнило казну, резюмировал он.
В то же время, по мнению ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, высказанные депутатом Ниловым идеи имеют право на существование как варианты инструментов бюджетной политики и социального выравнивания.
Однако, как пояснил экономист в беседе с Москвой 24, оценка необходимости и сроков введения должны быть крайне осторожными, учитывая текущую ситуацию.
"Сейчас экономика и население только начинают адаптироваться к недавним налоговым изменениям, включая повышение НДФЛ и новации для малого бизнеса. Эти меры уже вносят свой вклад: годовая инфляция может вырасти больше изначального прогноза, а ключевая ставка, вероятно, останется высокой в ближайшем квартале", – рассказал Масленников.
Он уточнил, что введение дополнительных нагрузок до завершения адаптационного периода может резко ухудшить деловой климат, подтолкнув часть бизнеса и капиталов к уходу в тень.
Эксперт согласился с идеей, что с реализацией подобных предложений стоило бы повременить. По его мнению, минимальный срок – до конца первого квартала 2026 года. Это необходимо, чтобы увидеть, как экономика пройдет текущий инфляционный пик и возобновится ли цикл снижения ключевой ставки.
"Более того, учитывая множество других аспектов, создающих дополнительную нагрузку на бизнес, разумным выглядело бы повременить с налоговыми изменениями как минимум до конца 2028 года, когда завершится текущая финансовая трехлетка", – добавил он.
Такой перерыв, по словам Масленникова, может дать экономике необходимую стабильность для развития.