Эксперт Масленников: новый налог на сверхприбыль подтолкнет российский бизнес в тень

В Госдуме допустили возможность повышения верхней ставки НДФЛ выше 22%. Своевременны ли такие меры и к чему они могут привести, разбиралась Москва 24.

Обложить сверхприбыль

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что пришло время рассмотреть вопрос о повышении верхней планки прогрессивной шкалы НДФЛ для сверхдоходов, написал ТАСС.

Нилов напомнил про действующий с 2026 года налоговый вычет для малообеспеченных семей с детьми в размере 7% от уплаченного НДФЛ и выступил за дальнейшее развитие дифференцированного принципа.

"У нас максимальная ставка сегодня 22%. Подумать над тем, чтобы повысить ставку для тех, кто получает (доходы) еще выше", – сказал он.

При этом депутат обратил внимание на тот факт, что прогрессивная шкала применяется в основном к заработной плате.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Не зарплату получает богатый человек, у которого огромные доходы, а дивиденды. А на дивиденды максимальная ставка 15%.

Таким образом, пояснил депутат, даже при потенциальном повышении ставки на сверхвысокие зарплаты основная часть доходов наиболее состоятельных лиц может продолжать облагаться по более низкой ставке.



В России действует прогрессивная шкала НДФЛ. Основной доход до 2,4 млн рублей в год облагается по ставке 13%. При превышении этого порога применяются повышенные ставки к части дохода, превышающей каждый лимит: с суммы от 2,4 до 5 млн рублей – 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, а с дохода свыше 50 млн рублей в год – 22%. Для дивидендов ставки аналогичны: 13% для годовой суммы до 2,4 млн рублей и 15% с суммы превышения.



Ранее Нилов предлагал расширить семейную налоговую выплату, которая в 2026 году начала действовать для малообеспеченных семей с двумя и более детьми. По его словам, после анализа текущей практики право на возврат части уплаченного НДФЛ (7 из 13%) должны получить также семьи с одним ребенком, бездетные семьи и работающие россияне с низкими доходами.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев также заявил RTVI, что КПРФ много лет предлагает ввести налог на роскошь и одновременно отменить НДС. По его мнению, этот налог повышает цены, делая российские товары неконкурентоспособными даже внутри страны, что приводит к доминированию импорта и удушью отечественной промышленности.

Не своевременно?

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что данный вопрос упирается не столько в чувство социальной справедливости, сколько в конкретные финансовые последствия.

"В настоящий момент российская налоговая шкала в сравнении с мировой практикой достаточно узкая. Во многих странах налоги на сверхвысокие доходы – до 40–60%. Однако проблема в том, что Россия долгое время существовала в условиях плоской шкалы налогообложения", – сказал Колганов.

При этом, по мнению эксперта, резкое повышение нагрузки на высокие доходы может вызвать негативную реакцию у тех, кто должен платить, и спровоцировать уклонение от налогов, сокрытие доходов или вывод капитала.





Андрей Колганов заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ В этом заключается главный парадокс, описанный кривой Лаффера: после определенного предела повышение налоговой ставки ведет не к росту, а к снижению бюджетных поступлений. Искусство налогово-бюджетной политики как раз и заключается в том, чтобы найти точку перелома.

Прежде чем принимать подобные меры, необходимы тщательные исследования и расчеты, добавил он.

Отвечая на вопрос о распространении прогрессивной шкалы на дивиденды, экономист отметил, что нынешняя система налогообложения в этой сфере объясняется желанием стимулировать инвестиции на фондовом рынке.

"Однако стоит отметить, что большая часть операций на нем – это перепродажа ценных бумаг между инвесторами, что напрямую не финансирует компании-эмитенты. Поэтому отказ от льготы по дивидендам выглядит шагом более оправданным с точки зрения бюджетной политики", – уточнил он.

Тем не менее, по словам Колганова, эффект будет скорее символическим: российский фондовый рынок и объемы выплачиваемых дивидендов пока недостаточно велики, чтобы это серьезно пополнило казну, резюмировал он.

В то же время, по мнению ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, высказанные депутатом Ниловым идеи имеют право на существование как варианты инструментов бюджетной политики и социального выравнивания.

Однако, как пояснил экономист в беседе с Москвой 24, оценка необходимости и сроков введения должны быть крайне осторожными, учитывая текущую ситуацию.

"Сейчас экономика и население только начинают адаптироваться к недавним налоговым изменениям, включая повышение НДФЛ и новации для малого бизнеса. Эти меры уже вносят свой вклад: годовая инфляция может вырасти больше изначального прогноза, а ключевая ставка, вероятно, останется высокой в ближайшем квартале", – рассказал Масленников.

Он уточнил, что введение дополнительных нагрузок до завершения адаптационного периода может резко ухудшить деловой климат, подтолкнув часть бизнеса и капиталов к уходу в тень.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий Уже есть оценки, что бюджет может недополучить внушительную часть средств из-за уклонения от повышенного НДС, что свидетельствует о чувствительности экономики к налоговым изменениям.

Эксперт согласился с идеей, что с реализацией подобных предложений стоило бы повременить. По его мнению, минимальный срок – до конца первого квартала 2026 года. Это необходимо, чтобы увидеть, как экономика пройдет текущий инфляционный пик и возобновится ли цикл снижения ключевой ставки.

"Более того, учитывая множество других аспектов, создающих дополнительную нагрузку на бизнес, разумным выглядело бы повременить с налоговыми изменениями как минимум до конца 2028 года, когда завершится текущая финансовая трехлетка", – добавил он.

Такой перерыв, по словам Масленникова, может дать экономике необходимую стабильность для развития.

