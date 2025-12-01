Эксперт Ордов: отмена ИП и самозанятых приведет к росту теневой экономики

В России самозанятых и индивидуальных предпринимателей могут перевести на налоговые режимы юридических лиц. Какие риски несет за собой этот переход и зачем он нужен, разбиралась Москва 24.

В пользу старой системы?

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил постепенно перевести самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП) к работе в рамках юридических лиц. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, действующие режимы создают возможности для ухода от налогов.



Артем Кирьянов заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Подводя итоги эксперимента (по самозанятости) и подводя итоги по противодействию дроблению бизнеса, сейчас мы эти все пороги устанавливаем, чтобы не было таких схем ухода от налогов. Мы это все объединяем для обеления экономики.

По его словам, это необходимо для создания прозрачной конкурентной среды, где не будет преимущества у тех, кто использует серые схемы.

Депутат в целом подверг критике существование статуса индивидуального предпринимателя как формы, используемой преимущественно для обналичивания средств.

"Значит, индивидуальный предприниматель в этом плане может исчезнуть и раствориться, потому что зачем нам такое непонятно что. Он еще и всем имуществом отвечает за истории коммерческие. Сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию некоторого количества денег, совершенно не нужно", – уверен Кирьянов.

В качестве решения политик предложил поэтапную модель перехода. По его мнению, такая система позволит легализовать экономические отношения и обеспечить справедливые условия для всех участников рынка.

Ранее отказаться от самозанятости предлагал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он отметил, что ряд работодателей подменяют трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми.

"Недавно мы рассматривали вопрос с занятостью. Оказывается, у нас три миллиона молодежи нигде не работают и налогов не платят. Оказывается, у нас вместе с самозанятыми как было 30 миллионов безработных, так оно и есть. Но только они перебиваются: кто временно устраивается на работу без оформления, кто работает в черную, кто работает по минимальной заработной плате", – отметил Арефьев.

Малый бизнес не выдержит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В мире до 70% рабочих мест создает именно малый бизнес, поэтому его сохранение, поддержка и развитие в России не вызывает никаких сомнений, отметила в беседе с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Могу отметить, что до 2028 года, как и обещало государство, никаких изменений по налогообложению в отношении лиц, уплачивающих налог на профессиональный доход (самозанятых и ИП), проводить не планируется.

При этом изменения в системе самозанятости, которые могут ввести после 2028-го, следует широко обсуждать только после получения предложений от всех заинтересованных сторон, заключила Бессараб.

При этом институты индивидуального предпринимательства и самозанятости стали мощным стимулом для развития малого и среднего бизнеса, представляя собой значительный потенциал для экономического роста и улучшения качества жизни граждан. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

"Малый бизнес выполняет важнейшую экономическую функцию, и его перевод на общий режим налогообложения может ее подорвать. Последствия окажутся особенно ощутимы в сфере бытовых и сервисных услуг – именно там, где крупный бизнес часто оказывается неэффективен или не готов работать с низкой рентабельностью", – уточнил он.

В то же время, добавил он, нельзя игнорировать и проблему: введенный не так давно комфортный режим для самозанятых, предусматривающий минимизацию налоговых отчислений, зачастую используется компаниями (особенно среднего бизнеса) для сокращения расходов. В результате это приобретает признаки незаконной налоговой оптимизации.

Однако, по словам экономиста, нужно учитывать и объективные реалии: Россия – страна с большой территорией, и повсеместное развитие без активной цифровизации и удаленной занятости маловероятно.

"Цифровая трансформация создает все больше профессий, не привязанных к конкретным офисам или работодателям, – это растущий тренд. И здесь кроется серьезный риск: попытка перевести таких работников на общий налоговый режим может привести к их массовому уходу "в тень" и существенному росту теневой экономики. Поэтому подобная мера выглядит не вполне разумной", – добавил он.

Ордов уточнил, что мировая практика движется в сторону сохранения и даже развития щадящих льготных режимов для малого бизнеса. Тревожным сигналом является и наблюдаемый сегодня рост доли наличных расчетов, который часто указывает на экономические сложности и усиление уклонения от налогов, пояснил эксперт.



Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Резкий перевод самозанятых и ИП на режим, при котором совокупная налоговая нагрузка с учетом НДС будет большой, непосилен для большинства малых предприятий. Альтернативой станет лишь скачок цен. Таким образом, ключевая задача – найти баланс: пресекая незаконную оптимизацию через статусы ИП и самозанятых, необходимо сохранить сам малый бизнес как явление.

Мировой опыт, пояснил он, однозначно свидетельствует в пользу льготных режимов для индивидуальных предпринимателей: это общественно оправдано, так как способствует созданию рабочих мест, включению людей в экономику и заполнению тех ниш, которые не интересны крупным корпорациям.

Экономист напомнил период пандемии, во время которого именно малый и средний бизнес продемонстрировали наибольшую скорость адаптации и стали основой для восстановления экономики, не требуя при этом масштабных государственных вливаний.