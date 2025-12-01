Эксперт Ордов: отмена ИП и самозанятых приведет к росту теневой экономики

В России самозанятых и индивидуальных предпринимателей могут перевести на налоговые режимы юридических лиц. Какие риски несет за собой этот переход и зачем он нужен, разбиралась Москва 24.
В пользу старой системы?
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил постепенно перевести самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП) к работе в рамках юридических лиц. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его мнению, действующие режимы создают возможности для ухода от налогов.
По его словам, это необходимо для создания прозрачной конкурентной среды, где не будет преимущества у тех, кто использует серые схемы.
Депутат в целом подверг критике существование статуса индивидуального предпринимателя как формы, используемой преимущественно для обналичивания средств.
"Значит, индивидуальный предприниматель в этом плане может исчезнуть и раствориться, потому что зачем нам такое непонятно что. Он еще и всем имуществом отвечает за истории коммерческие. Сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию некоторого количества денег, совершенно не нужно", – уверен Кирьянов.
В качестве решения политик предложил поэтапную модель перехода. По его мнению, такая система позволит легализовать экономические отношения и обеспечить справедливые условия для всех участников рынка.
Ранее отказаться от самозанятости предлагал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он отметил, что ряд работодателей подменяют трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми.
"Недавно мы рассматривали вопрос с занятостью. Оказывается, у нас три миллиона молодежи нигде не работают и налогов не платят. Оказывается, у нас вместе с самозанятыми как было 30 миллионов безработных, так оно и есть. Но только они перебиваются: кто временно устраивается на работу без оформления, кто работает в черную, кто работает по минимальной заработной плате", – отметил Арефьев.
Малый бизнес не выдержит
В мире до 70% рабочих мест создает именно малый бизнес, поэтому его сохранение, поддержка и развитие в России не вызывает никаких сомнений, отметила в беседе с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
При этом изменения в системе самозанятости, которые могут ввести после 2028-го, следует широко обсуждать только после получения предложений от всех заинтересованных сторон, заключила Бессараб.
При этом институты индивидуального предпринимательства и самозанятости стали мощным стимулом для развития малого и среднего бизнеса, представляя собой значительный потенциал для экономического роста и улучшения качества жизни граждан. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.
"Малый бизнес выполняет важнейшую экономическую функцию, и его перевод на общий режим налогообложения может ее подорвать. Последствия окажутся особенно ощутимы в сфере бытовых и сервисных услуг – именно там, где крупный бизнес часто оказывается неэффективен или не готов работать с низкой рентабельностью", – уточнил он.
В то же время, добавил он, нельзя игнорировать и проблему: введенный не так давно комфортный режим для самозанятых, предусматривающий минимизацию налоговых отчислений, зачастую используется компаниями (особенно среднего бизнеса) для сокращения расходов. В результате это приобретает признаки незаконной налоговой оптимизации.
Однако, по словам экономиста, нужно учитывать и объективные реалии: Россия – страна с большой территорией, и повсеместное развитие без активной цифровизации и удаленной занятости маловероятно.
"Цифровая трансформация создает все больше профессий, не привязанных к конкретным офисам или работодателям, – это растущий тренд. И здесь кроется серьезный риск: попытка перевести таких работников на общий налоговый режим может привести к их массовому уходу "в тень" и существенному росту теневой экономики. Поэтому подобная мера выглядит не вполне разумной", – добавил он.
Ордов уточнил, что мировая практика движется в сторону сохранения и даже развития щадящих льготных режимов для малого бизнеса. Тревожным сигналом является и наблюдаемый сегодня рост доли наличных расчетов, который часто указывает на экономические сложности и усиление уклонения от налогов, пояснил эксперт.
Мировой опыт, пояснил он, однозначно свидетельствует в пользу льготных режимов для индивидуальных предпринимателей: это общественно оправдано, так как способствует созданию рабочих мест, включению людей в экономику и заполнению тех ниш, которые не интересны крупным корпорациям.
Экономист напомнил период пандемии, во время которого именно малый и средний бизнес продемонстрировали наибольшую скорость адаптации и стали основой для восстановления экономики, не требуя при этом масштабных государственных вливаний.