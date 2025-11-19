Юрист Константин Чупырь предупредил о наказании за неуплату налогов до 1 декабря

В Госдуме напомнили, что после приобретения квартиры можно получить налоговый вычет. На что еще он распространяется и что в целом важно знать о налогах в 2025 году, разбиралась Москва 24.

Налоговые преимущества

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья, напомнил в разговоре с ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.





Сергей Колунов зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ После приобретения недвижимости – неважно, в ипотеку или за наличные – вы можете вернуть себе часть денег, получив так называемый имущественный налоговый вычет.

Кроме того, получить часть средств можно и с расходов на строительство жилья, а также приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, добавил эксперт.

Размер вычета зависит от ставки, по которой гражданин уплачивает налоги. Если это 13% – максимально можно будет вернуть 650 000 рублей: 260 000 рублей за покупку и 390 000 за проценты по ипотеке, пояснил Колунов.

При этом депутат предупредил, что вычет не полагается в том случае, если жилье приобреталось у взаимозависимых лиц: супруга, родителей, детей, братьев, сестер.

Также часть денег нельзя вернуть, если квартира была унаследована, поскольку в этой ситуации новому владельцу не пришлось тратить свои средства. Правда, если впоследствии за такую квартиру пришлось выплачивать ипотеку, хозяин может претендовать на получение средств, отметил эксперт.

Деньги можно вернуть и по другим видам налоговых вычетов, которых в России всего пять: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные, отметила в разговоре с Москвой 24 налоговый консультант Ольга Кокарева.





Ольга Кокарева налоговый консультант Стандартные вправе получить граждане, у которых есть дети. За первого и второго ребенка ежемесячно будут возвращать 2 800 рублей, за третьего и каждого последующего – 6 000. Если в семье есть ребенок-инвалид или инвалид I и II группы, очно обучающийся в университете, то родители, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители могут получить 12 000 рублей.

Однако предельный доход, при котором физические лица имеют право на такие выплаты, ограничены 450 000 рублей. То есть, когда зарплата родителя с начала года превышает эту сумму, выплаты прекращаются до января следующего года, добавила эксперт.

Также по социальным вычетам можно вернуть 13% потраченных средств, которые касаются расходов за обучение, благотворительность, лечение и медикаменты, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, физкультурно-оздоровительные услуги.

"Сейчас их совокупный размер увеличен до 150 000 рублей, плюс к этому также можно получить вычет за обучение детей и подопечных – до 110 000. То есть теперь в год можно вернуть 19 500 и 14 300 рублей соответственно", – отметила Кокарева.





Ольга Кокарева налоговый консультант Имущественные налоговые вычеты полагаются при покупке или строительстве жилья: получится вернуть 13 % от максимальной суммы расходов в размере 2 миллионов рублей. Также при погашении процентов по целевым кредитам можно получить выплату, но только в том случае, если максимальная сумма расходов составила 3 миллиона.

Говоря об инвестиционном налоговом вычете, то он позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ при вложениях в ценные бумаги через индивидуальный инвестиционный счет, предельная сумма взноса с которого составляет 400 000 рублей, рассказала эксперт.

Что касается профессионального вычета, он предоставляется за расходы, которые были документального подтверждены. Выплаты полагаются нотариусам, занимающимися частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, тем, кто получает доход по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Также все это доступно лицам, у которых есть авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий и изобретений, пояснила специалист.

При этом Кокарева отметила, что не все имеют право на налоговый вычет. Он предоставляется налоговым резидентам РФ, то есть тем, кто проживает на территории страны не менее 183 дней в году, имеет доход, а следовательно – платит НДФЛ.

Пени за просрочку

Россиянам также важно помнить, что до 1 декабря 2025 года нужно заплатить налоги: на недвижимость (за квартиры, дома, гаражи), а также земельный и транспортный, рассказал Москве 24 налоговый юрист Константин Чупырь.





Константин Чупырь налоговый юрист Тому, кто не успеет этого сделать, с 2 декабря за каждый день просрочки начнут начислять пени. Размер – 1/300 от ключевой ставки ЦБ в день, которая сейчас составляет 16,5% годовых.

Надо также учитывать, что с 1 ноября 2025 года при несвоевременной уплате налога ФНС может списать задолженность со счета без суда.

"Сначала ведомство пришлет требование (если долг больше 500 рублей), в котором будет указан срок на добровольную оплату. Если человек за этот период не оплатит долг, вынесут решение о взыскании, о чем гражданина уведомят через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги. Далее заблокируют на счетах сумму, равную долгу. При этом остальными деньгами можно будет пользоваться", – пояснил эксперт.

Если денег на счетах нет, могут обратить взыскание на имущество, за исключением того, что предназначено для личного пользования, добавил Константин Чупырь.





Константин Чупырь налоговый юрист Гражданам важно не забывать, что налогом облагаются процентные доходы по вкладам в рублях, долларах, евро и других валютах. В 2025 году заплатить придется в том случае, если полученная сумма будет превышать 210 тысяч рублей.

Налог платят до 1 декабря года, следующего за годом получения дохода. Банк сам сообщает информацию о процентах в соответствующий орган, который самостоятельно рассчитывает необходимую сумму и отправляет гражданину уведомление, пояснил юрист.

