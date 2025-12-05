Эксперт Ульянов рассказал о перспективах мессенджера "Молния"

В России появится еще один мессенджер – "Молния", сообщили разработчики. Что о нем известно и какие у него перспективы, разбиралась Москва 24.

Многофункциональная система

Запуск нового мессенджера "Молния" намечен на начало 2026 года, рассказали в пресс-службе разработчика. По словам создателей приложения, его ключевой задачей станет развитие международного диалога, прежде всего с Китаем.

В программное обеспечение заложены модули для коммуникации, размещения контента и проведения платежных операций, а также инструменты для ведения трансграничной торговли и бизнеса. По замыслу разработчиков, это важно в контексте быстрорастущего российско-китайского потока туристов, создателей контента и компаний, чья деятельность связана с двусторонним сотрудничеством.





Михаил Толпышкин генеральный директор компании Россия и Китай сегодня находятся в новом периоде технологического взаимодействия. И нам необходима цифровая инфраструктура, которая объединяет людей, сервисы и бизнес в одной платформе. Мы создаем удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живет в международном цифровом пространстве.

Ранее в России начал работу национальный мессенджер MAX. В нем представлен полный набор функций коммуникации, включая аудио- и видеозвонки.

Параллельно с этим Роскомнадзор ограничивает в целях безопасности некоторые иностранные платформы. В частности, меры коснулись таких площадок, как WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), FaceTime и SnapChat.

Собрать аудиторию

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, что для мессенджера, как традиционного средства коммуникации, ключевое значение имеет не столько красивое оформление или удобство, сколько его функциональность и аудитория. В противном случае общаться не получится, если приложение не установлено у знакомых.

"Идея топовых мессенджеров заключается в том, что они есть у большого количества пользователей, поэтому можно легко найти нужного человека и связаться с ним. Другие аспекты, такие как удобство или красивые стикеры, безусловно, влияют на популярность, но они вторичны. Самое важное – это именно аудитория, количество пользователей, с которыми можно связаться, а также техническая надежность", – отметил эксперт.

По его словам, если у мессенджера нет аудитории, он не растет и не имеет перспектив, то и переходить на него нет смысла. Многие подобные продукты остаются узкими нишевыми решениями: они могут использоваться, например, в корпоративном сегменте, но по-настоящему популярных среди массовой аудитории не так много.

"Если говорить относительно шансов мессенджера "Молния" на успех, любой продукт от серьезных разработчиков в первую очередь должен быть функциональным и не вызывать отторжения у пользователей. Другое дело – вопрос набора аудитории. Для этого должна быть веская причина, которая заставит перейти в новый мессенджер", – указал специалист.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Таким стимулом может стать расширенная функциональность: например, дополнительные скидки или бонусы, если там будет работать бизнес. Если говорить о покупках, возможно, появятся особые промокоды. То есть необходимы уникальные особенности, которые позволят привлекать аудиторию.

Эксперт добавил, что сегодня количество приложений на гаджетах уже велико. Добавление еще одного, без явного преимущества, не имеет смысла. Однако, если речь идет о взаимоотношениях между гражданами или бизнесом разных стран, такие инструменты могут быть востребованы.

"В целом тенденция к интеграции, например, возможности путешествий между странами на безвизовой основе – это один из шагов в этом направлении. Возможно, по мере углубления взаимодействия появится реальная необходимость в таком продукте, и он найдет свою аудиторию, например, среди бизнес-партнеров. Пока сложно сказать определенно, но, если рассматривать развитие отношений между странами и организациями, возможно, смысл в таком продукте есть", – подчеркнул Ульянов.

IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер согласился, что на сегодняшний день о мессенджере "Молния" известно мало, и лишь недавно появилось чуть больше информации для лиц, не вовлеченных в его производство.

"Перед разработчиками стоит сложная задача, поскольку мировая тенденция по созданию глобальных проектов-суперприложений, объединяющих множество функций в одном интерфейсе, возможно, уже идет на спад. Такие приложения, как современные банковские сервисы или крупные маркетплейсы, становятся для пользователя основными, и заменить их чрезвычайно трудно", – указал эксперт в беседе с Москвой 24.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Цель проекта амбициозна, а его реализация сопряжена с рядом трудностей. На памяти было много стартапов с похожими идеями, которые доходили до релиза, но по разным причинам не достигали успеха. Крайне сложно окажется не только разработать продукт, но и интегрировать его в повседневную жизнь людей как в России, так и в Китае.

Основная проблема заключается в необходимости масштабной работы, включая создание социальной и бизнес-платформ, а также проведение рекламно-маркетинговой кампании для привлечения пользователей. Они должны ощутить его пользу и важность, чтобы установить и не удалить, добавил эксперт.

"Технические сбои на начальном этапе неизбежны, поскольку продукт новый и ему предстоит долгий путь развития и тестирования в рыночных условиях. Что касается российско-китайского взаимодействия, вероятно, предполагается общение и ведение бизнес-проектов между пользователями двух стран. Однако складывается впечатление, что стратегия проекта пока четко не сформулирована, иначе его суть была бы понятна из краткого описания", – подчеркнул IT-эксперт.

При этом возможная реализация может включать функцию перевода языков или интегрированные услуги, ориентированные на двустороннее сотрудничество. Однако это больше похоже на бизнес-приложение, рассчитанное не на массовую, а на узкую аудиторию, заключил Геллер.

