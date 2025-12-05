Эксперт Ульянов рассказал о перспективах мессенджера "Молния"

В России появится еще один мессенджер – "Молния", сообщили разработчики. Что о нем известно и какие у него перспективы, разбиралась Москва 24.
Многофункциональная система
Запуск нового мессенджера "Молния" намечен на начало 2026 года, рассказали в пресс-службе разработчика. По словам создателей приложения, его ключевой задачей станет развитие международного диалога, прежде всего с Китаем.
В программное обеспечение заложены модули для коммуникации, размещения контента и проведения платежных операций, а также инструменты для ведения трансграничной торговли и бизнеса. По замыслу разработчиков, это важно в контексте быстрорастущего российско-китайского потока туристов, создателей контента и компаний, чья деятельность связана с двусторонним сотрудничеством.
Ранее в России начал работу национальный мессенджер MAX. В нем представлен полный набор функций коммуникации, включая аудио- и видеозвонки.
Параллельно с этим Роскомнадзор ограничивает в целях безопасности некоторые иностранные платформы. В частности, меры коснулись таких площадок, как WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), FaceTime и SnapChat.
Собрать аудиторию
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, что для мессенджера, как традиционного средства коммуникации, ключевое значение имеет не столько красивое оформление или удобство, сколько его функциональность и аудитория. В противном случае общаться не получится, если приложение не установлено у знакомых.
"Идея топовых мессенджеров заключается в том, что они есть у большого количества пользователей, поэтому можно легко найти нужного человека и связаться с ним. Другие аспекты, такие как удобство или красивые стикеры, безусловно, влияют на популярность, но они вторичны. Самое важное – это именно аудитория, количество пользователей, с которыми можно связаться, а также техническая надежность", – отметил эксперт.
По его словам, если у мессенджера нет аудитории, он не растет и не имеет перспектив, то и переходить на него нет смысла. Многие подобные продукты остаются узкими нишевыми решениями: они могут использоваться, например, в корпоративном сегменте, но по-настоящему популярных среди массовой аудитории не так много.
"Если говорить относительно шансов мессенджера "Молния" на успех, любой продукт от серьезных разработчиков в первую очередь должен быть функциональным и не вызывать отторжения у пользователей. Другое дело – вопрос набора аудитории. Для этого должна быть веская причина, которая заставит перейти в новый мессенджер", – указал специалист.
Эксперт добавил, что сегодня количество приложений на гаджетах уже велико. Добавление еще одного, без явного преимущества, не имеет смысла. Однако, если речь идет о взаимоотношениях между гражданами или бизнесом разных стран, такие инструменты могут быть востребованы.
"В целом тенденция к интеграции, например, возможности путешествий между странами на безвизовой основе – это один из шагов в этом направлении. Возможно, по мере углубления взаимодействия появится реальная необходимость в таком продукте, и он найдет свою аудиторию, например, среди бизнес-партнеров. Пока сложно сказать определенно, но, если рассматривать развитие отношений между странами и организациями, возможно, смысл в таком продукте есть", – подчеркнул Ульянов.
IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер согласился, что на сегодняшний день о мессенджере "Молния" известно мало, и лишь недавно появилось чуть больше информации для лиц, не вовлеченных в его производство.
"Перед разработчиками стоит сложная задача, поскольку мировая тенденция по созданию глобальных проектов-суперприложений, объединяющих множество функций в одном интерфейсе, возможно, уже идет на спад. Такие приложения, как современные банковские сервисы или крупные маркетплейсы, становятся для пользователя основными, и заменить их чрезвычайно трудно", – указал эксперт в беседе с Москвой 24.
Основная проблема заключается в необходимости масштабной работы, включая создание социальной и бизнес-платформ, а также проведение рекламно-маркетинговой кампании для привлечения пользователей. Они должны ощутить его пользу и важность, чтобы установить и не удалить, добавил эксперт.
"Технические сбои на начальном этапе неизбежны, поскольку продукт новый и ему предстоит долгий путь развития и тестирования в рыночных условиях. Что касается российско-китайского взаимодействия, вероятно, предполагается общение и ведение бизнес-проектов между пользователями двух стран. Однако складывается впечатление, что стратегия проекта пока четко не сформулирована, иначе его суть была бы понятна из краткого описания", – подчеркнул IT-эксперт.
При этом возможная реализация может включать функцию перевода языков или интегрированные услуги, ориентированные на двустороннее сотрудничество. Однако это больше похоже на бизнес-приложение, рассчитанное не на массовую, а на узкую аудиторию, заключил Геллер.