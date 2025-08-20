Какие функции предоставляет пользователям мессенджер MAX

Официальный релиз национального мессенджера MAX состоится осенью 2025 года, однако бета-версией уже пользуются миллионы россиян. Какие функции уже есть в приложении и какой у него потенциал для развития – в материале Москвы 24.

Что это за мессенджер?

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Разработчиком мессенджера MAX является компания VK. Он был создан в марте 2025 года и стал доступен в бета-версии. Официально мессенджер запустят в начале сентября, тогда же состоится его презентация, сообщила ранее вице-президент по экономике и финансам VK Александра Морозова.

Зарегистрироваться в приложении могут клиенты мобильных операторов России и Белоруссии. Для авторизации необходимо ввести номер телефона, имя, а также выбрать аватар или установить собственную фотографию в профиле.

Скачать его можно во всех основных магазинах приложений: RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Кроме того, существует версия для компьютера, которая доступна на официальном сайте мессенджера.

Что он умеет?

На сегодняшний день в MAX можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также файлы до 4 гигабайт. Кроме того, есть возможность совершать аудио- и видеозвонки, что стало актуальным после блокировки этих функций на зарубежных платформах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России).

Также юзеры могут ставить реакции, настраивать уведомления, создавать папки и подписываться на каналы. В частности, канал в MAX появился у Сергея Собянина. При этом для большинства пользователей функция создания канала пока недоступна: она еще находится в режиме тестирования. Пока ей воспользовались ряд СМИ, среди которых и Москва 24, а также политики, блогеры, звезды и инфлюенсеры.

Кроме того, в мессенджере уже доступен чат с нейросетью GigaChat, которая помогает в том числе с генерированием текстов и изображений. Также 18 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что в MAX интегрировали коммуникационный сервис "Сферум" с поддержкой ведомства.

Плюс ко всему в мессенджер интегрировали Систему быстрых платежей (СБП), что позволит переводить деньги внутри чатов. На данный момент эта функция работает не у всех банков, но в будущем их количество обещают расширить.

Чем он отличается от конкурентов?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Эксперт по антикризисному PR и основатель агентства цифровой репутации "Невидимка" Петр Сухоруких в беседе с РИА Новости отметил, что у MAX совсем другие задачи по сравнению с Telegram и WhatsApp.





Петр Сухоруких эксперт по антикризисному PR и основатель агентства цифровой репутации Telegram продает свободу и анонимность, WhatsApp – простоту общения с миром. MAX продает удобство внутри России. Его задача – не конкурировать с ними в приватности, а стать незаменимым для внутренних сервисов.

Кроме того, в функционале MAX заявлены опции, которых нет у конкурентов. В частности, в мессенджере запланирована работа мини-приложений, которые в Telegram есть в ограниченном варианте, а в WhatsApp и вовсе отсутствуют.

Насколько он безопасен?

Данные пользователей защищены, так как вся инфраструктура мессенджера находится на территории России, заявили в Минцифры.





из сообщения Минцифры РФ MAX обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса.

Также в мессенджере доступна кнопка "Пожаловаться", через которую можно моментально и круглосуточно сообщать о противоправной или деструктивной информации, рассказали в МВД. Плюс ко всему безопасный режим позволяет выставить настройки приватности. В частности, можно скрыть поиск страницы по номеру телефона, добавить блокировку входящих вызовов от неизвестных контактов или отключить приглашения в чаты.

При этом в ряде телеграм-каналов начали появляться сообщения о слежке MAX за пользователями. В частности, приложение якобы включает на устройстве камеру каждые 5–10 минут, даже если она не применяется. В пресс-службе мессенджера сообщения опровергли и подчеркнули, что функция не включается без запроса самого пользователя.

Какие перспективы?

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В ближайшее время в работу MAX планируется внедрить "Госуслуги". Это позволит пользоваться в приложении электронной подписью, оплачивать штрафы и пошлины и пользоваться другими государственными сервисами. Российские спецслужбы уже согласовали с MAX все условия по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре, сообщал глава Минцифры Максут Шадаев.

Кроме того, создатели обещают, что в дальнейшем через мессенджер пользователи смогут вызывать такси и заказывать еду. Также СМИ сообщали, что разработчики планируют внедрить в MAX так называемое End-to-End шифрование – это способ передачи данных, при котором доступ к сообщениям есть только у участников переписки.

