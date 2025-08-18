"Сферум" интегрировали в мессенджер MAX

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Коммуникационный сервис "Сферум" с поддержкой Минпросвещения РФ внедрен в российский национальный мессенджер МАХ. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании региональных министров образования, передает "Газета.ру".

Запуск образовательного пространства запланирован на новый учебный год 2025–2026. Кравцов назвал этот шаг важным процессом на пути к созданию единой цифровой образовательной среды.

"Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями", – пояснил глава ведомства.

По его словам, в мессенджере особое внимание уделяется безопасности данных и удобству пользователей, которые в совокупности сделают цифровое пространство школы ещё более доступным и эффективным. Например, в "Сферуме" в MAX можно будет настроить безопасный режим, установить особые параметры приватности и создать комфортную среду общения.

Внедрение "Сферума" в национальный мессенджер будет происходить постепенно. В частности, с 25 августа он станет доступен пользователям из Татарстана, Алтая, Марий Эл, Владимирской и Тверской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. С 15 сентября доступ к платформе получат все остальные регионы страны.

Уточняется, что "Сферум" станет более удобным для пользователей в сфере образования, поскольку все изменения были внесены с учетом обратной связи и пожеланий, полученных от педагогов, родителей и учеников в течение года.

Благодаря им в обновленной платформе будут сосредоточены все необходимые инструменты по учебе и самые востребованные сервисы для обучения.

Кроме того, в MAX появятся интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, а также сервисы "Сбор файлов", "Помощник ученика", "Помощник Рособрнадзора" и "Чат-бот программы "Пушкинская карта". Причем педагоги смогут использовать расширенный функционал и получить особый знак отличия – академическую шапочку.

В настоящее время в "Сферуме" уже работает чат-бот, который позволяет преподавателям отправлять вопросы и предложения министру просвещения России.

Помимо этого, пользователи "Сферума" могут получить доступ к образовательным сервисам и материалам через ФГИС "Моя школа". Кроме того, там работает приложение "Госуслуги Моя школа", где можно найти оценки, расписание и домашние задания. Более того, с его помощью можно обмениваться и подписывать школьные документы, такие как справки для поездок на экскурсии.

Ранее разработчики мессенджера MAX успешно провели испытания интеграции с порталом "Госуслуги". Это позволит пользователям прямо в приложении оплачивать налоги и штрафы, подписывать электронные документы и записываться к врачу. Эксперты отмечают, что такой функционал MAX хоть и облегчит жизнь пользователей, но при этом привлечет внимание мошенников. Для этого разработчики активно тестируют систему защиты мессенджера.