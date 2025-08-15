15 августа, 07:30Технологии
Мессенджер MAX позволит оплачивать налоги и записываться к врачу
Разработчики мессенджера MAX успешно провели испытания интеграции с порталом "Госуслуги". Это позволит пользователям прямо в приложении оплачивать налоги и штрафы, подписывать электронные документы и записываться к врачу.
Эксперты отмечают, что такой функционал MAX хоть и облегчит жизнь пользователей, но при этом привлечет внимание мошенников. Для этого разработчики активно тестируют систему защиты мессенджера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.