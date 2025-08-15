Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 07:30

Технологии

Мессенджер MAX позволит оплачивать налоги и записываться к врачу

Мессенджер MAX позволит оплачивать налоги и записываться к врачу

Собянин: современные технологии помогают в работе городских служб

Россияне снова смогут оплачивать покупки с помощью iPhone

Выставка беспилотных и роботизированных технологий открылась в "Сколкове"

Нейросеть Алиса рассказала, как на Аляске встречают гостей

РКН частично заблокировал звонки через Telegram и WhatsApp

Более 11 тысяч женщин вступили в отношения с нейросетью

В России могут узаконить движение роботов-доставщиков по дорогам и тротуарам

В Telegram прокомментировали решение Роскомнадзора частично ограничить звонки

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 августа

Разработчики мессенджера MAX успешно провели испытания интеграции с порталом "Госуслуги". Это позволит пользователям прямо в приложении оплачивать налоги и штрафы, подписывать электронные документы и записываться к врачу.

Эксперты отмечают, что такой функционал MAX хоть и облегчит жизнь пользователей, но при этом привлечет внимание мошенников. Для этого разработчики активно тестируют систему защиты мессенджера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоЕгор БедуляДарья КрамароваВладимир Баклан

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика