Выставка беспилотных и роботизированных технологий открылась в "Сколкове"

Выставка беспилотных и роботизированных технологий открылась в технопарке "Сколково".

Более 300 компаний представили на ней свыше 700 своих экспонатов. Это отечественные разработки, которые можно применять в лесном комплексе, энергетике, строительстве, транспортной сфере, городском и сельском хозяйстве.

На мероприятии можно увидеть крупногабаритные дроны для внесения удобрений, беспилотники для мониторинга лесных пожаров, безэкипажные катера для спасения людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

