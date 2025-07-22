Депутат Гусев предложил создать сервис для переноса данных из WhatsApp в MAX

Фото: depositphotos/diego_cervo

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев предложил создать механизм для безопасного переноса данных из мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Telegram в MAX, передает телеканал "360".

"WhatsApp и Telegram – это буквально хранилище наших воспоминаний: фото, видео, важные документы. Мы не можем оставить людей без их личной и профессиональной информации. Технологии для такого переноса уже существуют", – объяснил парламентарий.

По словам депутата, соцсети "ВКонтакте" удалось реализовать перенос видео с YouTube. Это, по мнению Гусева, можно использовать и для мессенджеров. Кроме того, он считает, что программу необходимо сделать бесплатной и простой.

"Необходимо создать удобный инструмент, который поддержит переход на отечественные платформы. Это не только вопрос комфорта, но и информационной безопасности", – добавил парламентарий.

Ранее депутат ГД Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка, поскольку он может попасть в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран. Он отметил, что место WhatsApp может занять национальный мессенджер MAX, функционал которого будет включать верификацию через портал "Госуслуги", интеграцию с различными государственными сервисами, поддержку цифрового ID и электронной подписи.

