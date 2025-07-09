09 июля, 13:48Технологии
Функцию групповых звонков добавили в мессенджер MAX
Фото: depositphotos/BiancoBlue
Для мессенджера MAX добавили возможность совершать групповые видеозвонки, сообщает телеканал "360".
Видеоконференции могут длиться столько, сколько пожелают пользователи. В звонках смогут принять участие неограниченное количество человек. Начать конференцию можно после нажатия кнопки "Звонок" и выбора подходящей опции.
В планах у разработчиков MAX добавление в видеозвонки чата, нейроаватаров и масок для пользователей. Планируется увеличение дополнительных функций для функционала мессенджера.
Ранее отечественное приложение скачали миллион человек. Пользователи могут беседовать с нейросетью. Она может дать прогноз погоды, помочь в общении с друзьями, а также создать текст и рисунки. В будущем планируется разместить в мессенджере "Госуслуги".
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