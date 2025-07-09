Видеоформат знакомств начал набирать популярность в Сети

В соцсетях набирает популярность новый формат знакомств – мужчины записывают короткие видеообращения о поисках жены. В роликах они рассказывают о себе, своих взглядах на отношения и о том, какой видят будущую супругу.

Такой подход привлекает сотни откликов, а некоторые обращения уже приводят к реальным свиданиям. Эксперты отмечают, что видеоформат воспринимается более искренне, чем анкеты в обычных приложениях для знакомств.

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