Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 08:45

Общество

Видеоформат знакомств начал набирать популярность в Сети

Видеоформат знакомств начал набирать популярность в Сети

В Подмосковье прошла свадьба в стиле "плюс вайб коллаб"

Родителям рассказали о новом ГОСТе на школьную форму

В российских школах введут единые нормы времени для контрольных работ

В РФ студентки смогут получать увеличенное пособие по беременности с 1 сентября

304 ребенка родились в Москве 8 июля

В России выявили новые штаммы коронавируса

Госдума утвердила закон о стратегически значимых лекарствах

"Утро": 33 градуса ожидается в Москве днем 9 июля

Подмосковье пострадало от мощного ливня с градом

В соцсетях набирает популярность новый формат знакомств – мужчины записывают короткие видеообращения о поисках жены. В роликах они рассказывают о себе, своих взглядах на отношения и о том, какой видят будущую супругу.

Такой подход привлекает сотни откликов, а некоторые обращения уже приводят к реальным свиданиям. Эксперты отмечают, что видеоформат воспринимается более искренне, чем анкеты в обычных приложениях для знакомств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАнгелина Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика