Проект о ежемесячных выплатах домохозяйкам внесен в Госдуму

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В Госдуму внесли законопроект, который признает домашнее хозяйство работой и предлагает ввести за него ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, первую редакцию проекта разработали по инициативе и поручению бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Нилов подчеркнул, что члены партии уважительно относятся к любому честному созидательному труду и считают ведение домашнего хозяйства полноценной работой, имеющей большое значение для общества.

О разработке законопроекта стало известно еще в марте этого года. В случае принятия документа новой выплаты будут ожидать те, кто постоянно проживает в России совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства:

работы по дому (приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уборка квартиры и прочее);

покупка продуктов и непродовольственных товаров;

уход за детьми до 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также за престарелыми родителями, которые нуждаются в постоянном уходе по заключению врачей.

Размер выплаты будет равен прожиточному минимуму трудоспособного человека, установленному в конкретном субъекте России. С учетом миграционной политики данный законопроект устанавливает ограничения для лиц, которые недавно приобрели российское гражданство.

При этом новый вид пособия будет доступен и для мужчин. Срок выплаты не будет учитываться как страховой период, однако его необходимо будет включить в страховой стаж для последующего назначения пенсии.

В Госдуме уже выразили сомнения по поводу данного законопроекта, так как, по словам депутатов, нет представления об основаниях получения средств и критериях для их назначения.