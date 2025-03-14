Российским домохозяйкам могут начать выплачивать прожиточный минимум

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Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о ежемесячных выплатах россиянам, занимающихся домашним хозяйством, в размере прожиточного минимума. Документ уже подготовлен к внесению в ГД, передает ТАСС.

В случае принятия новую выплату будут ожидать те, кто постоянно проживает в России совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства: работы по дому (приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уборка квартиры и прочее), покупка продуктов и непродовольственных товаров, уход за детьми до 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также за престарелыми родителями, которые нуждаются в постоянном уходе по заключению врачей.

Размер выплаты будет равен прожиточному минимуму трудоспособного человека, установленному в конкретном субъекте РФ. Нилов подчеркнул, что с учетом миграционной политики данный законопроект устанавливает ограничения для граждан, которые недавно приобрели российское гражданство.

"Они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", – рассказал депутат.

Выплату будет назначаться только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в конкретном регионе. Ежемесячная выплата назначается на 6 месяцев, по итогам которых гражданин вправе подать новое заявление о мере поддержки.

Ранее депутаты предложили предоставлять российским семьям приоритет при получении соцвыплаты для покупки жилья за счет бюджетных средств. Парламентарии указали, что в некоторых регионах РФ сложилась парадоксальная ситуация, при которой треть и более семей, получающих выплату во внеочередном порядке, являются семьями мигрантов.

В Госдуме также выступили с предложением установить надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, в которой более 10 детей.