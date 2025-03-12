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12 марта, 04:58

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Депутат Миронов: кредитная амнистия необходима в РФ для повышения уровня жизни

В РФ предложили провести кредитную амнистию для повышения уровня жизни

Фото: depositphotos/Professor25

В России необходимо провести кредитную амнистию и установить контроль за ценами на продовольственные товары для повышения уровня жизни. С таким предложением выступил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам", – приводит ТАСС слова депутата.

Миронов сообщил, что половина россиян тратит на выплаты банкам от 10 до 30% своего дохода, а четверть граждан – от 30 до 50%. Согласно данным судов, долг заемщиков составляет 1,5 триллиона рублей.

При этом инфляция для бедных становится в полтора раза выше, так как увеличение цен на продукты намного сильнее сказывается на малообеспеченных гражданах, заключил парламентарий.

С 1 марта в России появился самозапрет на выдачу кредита: россияне смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов, как всех, так и некоторых, в зависимости от условий. Банк, получив эту информацию, может отказать в выдаче нового кредита или займа.

Порядка 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на выдачу займов и кредитов за два дня работы сервиса на портале "Госуслуги". Средний возраст граждан, которые воспользовались функцией, составляет 53 года.

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