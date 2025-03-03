Свыше 1,5 млн россиян установили запрет на кредиты за два дня работы сервиса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Порядка 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на выдачу займов и кредитов за два дня работы сервиса на портале "Госуслуги". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

По данным ведомства, средний возраст граждан, которые воспользовались функцией, составляет 53 года. При этом по числу подачи заявлений лидируют москвичи – из столицы поступила 351 тысяча обращений к сервису. В топе также оказались жители Санкт-Петербурга и Московской области. Самозапрет установили 143,9 и 112,3 тысячи человек соответственно.

Также виртуальный ассистент "Робот Макс" за двое суток предоставил 3,4 миллиона консультаций по вопросу о добровольном отказе от кредитования.

Между тем в России предложили создать реестр самозапрета на азартные игры. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что реестр позволит россиянам добровольно вносить себя в базу на определенный срок – от трех месяцев до пожизненного запрета.

По мнению парламентария, такие меры позволят минимизировать риски ухудшения финансового положения граждан, предотвратят дальнейшее наращивание долговой нагрузки и будут способствовать более ответственному отношению людей к своим финансовым обязательствам.