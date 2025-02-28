Эксперт Бархота: ставки по кредитам могут вырасти из-за мошенников

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В России могут вырасти ставки по кредитам из-за мошенников. Об этом телеканалу "360" заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота, комментируя новость о том, что с 1 сентября оформившие займ под давлением аферистов россияне смогут не выплачивать долг.

По мнению Бархоты, кредитные ставки могут вырасти, поскольку банки будут вынуждены дополнительно закладывать резервы для выявления мошеннических схем. Он также напомнил, что злоумышленники удерживают жертву "на узкой психологической связи" и фактически оформляют на нее фиктивный займ.

Если будет доказано, что человека угрозами вынудили взять кредит, то такой займ обслуживаться не будет. Следствие должно подтвердить мошеннические действия, пояснил собеседник издания.

При этом эксперт не исключил вариант, когда аферисты вынуждают жертву совершить какою-то доходную операцию и требуют для этого оформить кредит. В таком случае нет угроз жизни и здоровью, наоборот, чувствуется финансовый интерес со стороны жертвы, уточнил Бархота.

Он обратил внимание, что финорганизации будут рассматривать возможность резервирования ссуд, имеющих повышенный коэффициент риска в результате возможных мошеннических действий. В качестве примера он привел заемщиков, которые впервые берут кредит.

Помимо этого, Бархота напомнил о существующей схеме нивелирования кредитных мошенничеств. С его слов, жертва оплачивает долг, пока проводятся следственные действия. Возместят ущерб виновные, которых должна установить полиция.

Однако, считает эксперт, злоупотреблений в этой сфере нельзя исключить, а похожие ситуации можно наблюдать в рамках семейного права.

"Когда супруги обвиняют друг друга в мошенничестве и доказывают, что в основе брака – желание завладеть имуществом. Здесь мы можем увидеть то же самое", – сказал он.

Бархота выразил надежду, что будет отработан определенный набор маркеров, указывающих, что это злоупотребления. Именно из-за их наличия сейчас нет однозначного признания фиктивных кредитов, подчеркнул эксперт.

Ранее Владимир Путин в рамках борьбы с мошенничеством подписал закон о введении обязательного "периода охлаждения" по потребительским кредитам. Согласно новым правилам, банки при выдаче займа должны устанавливать "период охлаждения" продолжительностью минимум 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов – для сумм более 200 тысяч рублей. Гражданин сможет получить деньги только по окончании указанных временных промежутков.