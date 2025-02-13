Путин подписал закон о введении обязательного "периода охлаждения" по потребкредитам

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Владимир Путин подписал закон о введении обязательного "периода охлаждения" по потребительским кредитам (паузы между оформлением и получением займа. – Прим. ред.) в рамках борьбы с мошенниками. Соответствующий документ опубликован.

По новым правилам банки обязаны при выдаче кредита устанавливать "период охлаждения" продолжительностью минимум 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов для сумм более 200 тысяч рублей. Клиент сможет получить займ только по окончании указанных временных промежутков.

Также закон наделяет ЦБ РФ правом изменять или не применять требования по "периоду охлаждения" в отношении кредиторов, эффективно реализующих мероприятия по противодействию мошенникам. Вместе с этим регулятор может снова ввести указанные требования, если в течение одного квартала кредитная организация неоднократно нарушала правила управления рисками.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить передавать коллекторам долги по потребкредитам. Для возврата долгов банки могут предложить продлить сроки кредита или частично погасить задолженности. Однако организации предпочитают передавать права требования коллекторам, уточнили в Госдуме.

Для запрета на передачу кредитов потребуется внести изменения в законы "О потребительском кредите (займе)" и "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".