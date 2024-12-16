"Известия": банки стали резко сокращать лимиты по кредиткам

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Российские банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам. Об этом со ссылкой на портал "Банки.ру" сообщает газета "Известия".

Так, клиенты банков жалуются на то, что их лимиты по кредитным картам урезают в несколько раз без предупреждений об этом. Клиенты ВТБ сообщали, что им снижали лимиты и вдвое, и в девять раз, с аналогичными ситуациями сталкивались и пользователи кредиток Альфа-банка. Кроме того, клиенты "Сбера" сообщали, что им аннулировали кредитные лимиты, которыми долгое время не пользовались.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объясняет подобные ситуации тем, что сейчас для банков затратно иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой из-за макропруденциальных лимитов ЦБ. Поэтому банки стараются ограничивать долю высокорискованных заемщиков, то есть тех, что направляет на обслуживание долгов большую часть своего дохода.

Кроме того, в условиях высокой ключевой ставки банкам невыгодно держать кредитки, которые обычно предлагают грейс-период в несколько месяцев, в течение которых клиенты могут не платить проценты. Отмечается, что банки также готовятся к повышению ключевой ставки, которая 20 декабря может вырасти до 23%.

Чернов отмечает, что несмотря на весомую роль кредиток в экономике России, сейчас для ЦБ важно замедлить спрос на товары и услуги для стабилизации инфляции. По его мнению, замедление всех видов кредитования позволит остановить разгон цен.

Ранее адвокат Кирилл Данилов предупредил россиян о том, что задолженность по кредиту может возникнуть даже у тех клиентов банка, которые не пользуются кредитной карточкой. Так как карта привязана к конкретному счету, то отсутствие факта использования кредитки не гарантирует проблем в будущем.

До этого россиянам рассказали об опасных последствиях пропуска платежей по ипотеке. В частности, банк может начислить пени за каждый день просрочки. Их величина будет зависеть от условий договора. Кроме того, у должника может значительно снизиться кредитный рейтинг, из-за чего в дальнейшем будет сложно получить заем.

