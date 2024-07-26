Эксперт Бархота назвал простые способы погасить кредит максимально быстро

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Для быстрой выплаты кредита можно провести рефинансирование либо ежемесячно вносить большую сумму, причем деньги для этого можно выделить с процентов по вкладу. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По словам эксперта, основным вариантом является ежемесячное выделение дополнительных средств в счет досрочного погашения. При этом многие спросят, откуда взять эти деньги, добавил он.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Во-первых, это могут быть доходы с инвестиций и вкладов. Во-вторых, нужно пересмотреть свои расходы и оптимизировать их, но не в ущерб собственному потреблению. То есть отказаться от покупки ненужных товаров.

Другой вариант – провести рефинансирование: взять новый займ для погашения старого, если другие банки предлагают кредит под более низкий процент.

"Допустим, вы взяли кредит под 28%, но через 9 месяцев средняя ставка на рынке стала 18%. В этом случае вы можете взять займ на погашение старого. У вас снизится обязательный ежемесячный платеж, и освободившиеся средства можно будет также направить на досрочное погашение", – пояснил эксперт.



Ранее эксперт банковского рынка посоветовал не брать займ в микрофинансовых организациях. Как правило, кредит выдается под очень высокий процент, поэтому его будет трудно погасить. Способом можно воспользоваться только в безвыходной ситуации, когда деньги срочно нужны, но все банки отказали. При этом лучше вернуть средства в короткий срок, чтобы не попасть в долговую яму.