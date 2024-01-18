18 января, 15:02Экономика
Эксперт банковского рынка назвал главный минус микрозаймов
Фото: 123RF/vershininphoto
Микрозайм выдается под очень высокий процент, что может создать сложности по его погашению. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
"Коварство микрозаймов состоит в процентной ставке, у них она очень высокая. За каждый день начисляются проценты. И сумма, которую необходимо вернуть, растет очень быстро", – предупредил специалист.
Если требуется небольшая сумма денег, рекомендуется прежде всего попробовать обратиться в банки и попытаться оформить кредитную карту с маленьким лимитом. "Например, это может быть карта с лимитом в 50 тысяч рублей и льготным периодом в 100 дней, в течение которого вы не будете платить проценты", – объясняет Андрей Бархота.
Если же банк отказал в выдаче карты, у человека безвыходная ситуация и при этом испорченная кредитная история и низкий кредитный рейтинг, можно попробовать взять микрозайм. Однако нужно вернуть деньги в короткий срок, чтобы не упасть в долговую яму.
"Важно отдавать себе отчет в том, что сумму, которую вы хотите занять, вам удастся вернуть со всеми процентами. Нужно контролировать возможность погашения и сроки, чтобы это были действительно несколько дней, к примеру 7–10, но не выходить за пределы месяца", – заключил специалист.
Ранее россиянам напомнили, каким образом можно получить информацию про все займы, оформленные на собственное имя. По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, с этой целью следует обратиться в бюро кредитных историй.
Читайте также