Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 15:02

Экономика

Эксперт банковского рынка назвал главный минус микрозаймов

Фото: 123RF/vershininphoto

Микрозайм выдается под очень высокий процент, что может создать сложности по его погашению. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Коварство микрозаймов состоит в процентной ставке, у них она очень высокая. За каждый день начисляются проценты. И сумма, которую необходимо вернуть, растет очень быстро", – предупредил специалист.

Если человек берет микрозаймы и не закрывает длительное время, то суммарные средства к возврату уже составляют такой объем, который невозможно отдать не очень обеспеченному слою граждан. И они ввязываются в новые микрокредиты на погашение старых. Сумма долгов растет как снежный ком, притом что первоначальный займ был совсем небольшим.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

Если требуется небольшая сумма денег, рекомендуется прежде всего попробовать обратиться в банки и попытаться оформить кредитную карту с маленьким лимитом. "Например, это может быть карта с лимитом в 50 тысяч рублей и льготным периодом в 100 дней, в течение которого вы не будете платить проценты", – объясняет Андрей Бархота.

Если же банк отказал в выдаче карты, у человека безвыходная ситуация и при этом испорченная кредитная история и низкий кредитный рейтинг, можно попробовать взять микрозайм. Однако нужно вернуть деньги в короткий срок, чтобы не упасть в долговую яму.

"Важно отдавать себе отчет в том, что сумму, которую вы хотите занять, вам удастся вернуть со всеми процентами. Нужно контролировать возможность погашения и сроки, чтобы это были действительно несколько дней, к примеру 7–10, но не выходить за пределы месяца", – заключил специалист.

Ранее россиянам напомнили, каким образом можно получить информацию про все займы, оформленные на собственное имя. По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, с этой целью следует обратиться в бюро кредитных историй.

Читайте также

экономикаэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика