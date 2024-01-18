Эксперт банковского рынка назвал главный минус микрозаймов

Фото: 123RF/vershininphoto

Микрозайм выдается под очень высокий процент, что может создать сложности по его погашению. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Коварство микрозаймов состоит в процентной ставке, у них она очень высокая. За каждый день начисляются проценты. И сумма, которую необходимо вернуть, растет очень быстро", – предупредил специалист.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если человек берет микрозаймы и не закрывает длительное время, то суммарные средства к возврату уже составляют такой объем, который невозможно отдать не очень обеспеченному слою граждан. И они ввязываются в новые микрокредиты на погашение старых. Сумма долгов растет как снежный ком, притом что первоначальный займ был совсем небольшим.

Если требуется небольшая сумма денег, рекомендуется прежде всего попробовать обратиться в банки и попытаться оформить кредитную карту с маленьким лимитом. "Например, это может быть карта с лимитом в 50 тысяч рублей и льготным периодом в 100 дней, в течение которого вы не будете платить проценты", – объясняет Андрей Бархота.

Если же банк отказал в выдаче карты, у человека безвыходная ситуация и при этом испорченная кредитная история и низкий кредитный рейтинг, можно попробовать взять микрозайм. Однако нужно вернуть деньги в короткий срок, чтобы не упасть в долговую яму.

"Важно отдавать себе отчет в том, что сумму, которую вы хотите занять, вам удастся вернуть со всеми процентами. Нужно контролировать возможность погашения и сроки, чтобы это были действительно несколько дней, к примеру 7–10, но не выходить за пределы месяца", – заключил специалист.

Ранее россиянам напомнили, каким образом можно получить информацию про все займы, оформленные на собственное имя. По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, с этой целью следует обратиться в бюро кредитных историй.

