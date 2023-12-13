13 декабря, 18:06Экономика
Эксперт рассказал, как узнать о незаконно взятых кредитах
Фото: 123RF/garagestock
Получить информацию обо всех займах на свое имя можно в бюро кредитных историй. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам эксперта, в бюро хранится вся информация о том, как протекают отношения с выдавшей займ организацией. В частности, гасится долг или нет.
К сожалению, на сегодняшний день граждане чаще всего узнают о взятом на них кредите, только когда получают уведомление о пропуске платежа, добавил Беляев. Он подчеркнул, что каким бы образом ни выяснилось это обстоятельство, нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее в Госдуме призвали сократить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет. Депутат Наталья Костенко обратила внимание, что, если россиянин когда-то очень давно допустил просрочку, но с тех пор начал много зарабатывать, ему все равно могут отказать в получении займа.
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