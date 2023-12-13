Эксперт рассказал, как узнать о незаконно взятых кредитах

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Получить информацию обо всех займах на свое имя можно в бюро кредитных историй. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, в бюро хранится вся информация о том, как протекают отношения с выдавшей займ организацией. В частности, гасится долг или нет.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Так как бюро несколько, нужно узнать, где именно хранятся сведения о конкретном человеке. Для этого нужно направить через "Госуслуги" обращение в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Когда станет известно, где хранится информация, необходимо отправить туда запрос напрямую.

К сожалению, на сегодняшний день граждане чаще всего узнают о взятом на них кредите, только когда получают уведомление о пропуске платежа, добавил Беляев. Он подчеркнул, что каким бы образом ни выяснилось это обстоятельство, нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Госдуме призвали сократить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет. Депутат Наталья Костенко обратила внимание, что, если россиянин когда-то очень давно допустил просрочку, но с тех пор начал много зарабатывать, ему все равно могут отказать в получении займа.