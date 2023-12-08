Экономист назвал главные ошибки россиян при накоплении средств

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Хранение денег дома и попытка заработать на фондовом рынке без нужного образования – главные ошибки россиян при накоплении средств. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он пояснил, что хранящиеся дома деньги не только не приносят процентов – в период инфляции они только теряют в цене. Именно поэтому это не самый лучший вид накопления, отметил экономист.



Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Некоторые начинают уходить в фондовый рынок и пытаются заработать, не имея для этого квалификации и опыта. И они там не выигрывают ничего, а могут даже и проиграть.

Самым простым способом накопления эксперт назвал банковские депозиты.

"Сегодня при высокой ключевой ставке в 15%, которую, наверное, поднимут еще, банки дают достаточно хорошие проценты по депозитам. Поэтому неквалифицированным игрокам лучше копить только в банковских депозитах и не переходить в фондовые игры или, например, покупки антиквариата", – посоветовал Остапкович.

Ранее финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева посоветовала россиянам при накоплении средств не входить в режим жесткой экономии. Подобная мера может быть эффективна в краткосрочном периоде, но в долгосрочной перспективе может привести к стрессу, срыву и чувству вины.