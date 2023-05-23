Финансист рассказала, что мешает людям копить деньги

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Часто процесс накопления денег может неосознанно тормозиться, наиболее распространенной причиной этого является отсутствие конкретных целей. О том, что еще мешает людям копить деньги, в беседе с "Газетой.ру" рассказала финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева.

"Часто люди копят ради накоплений или того самого "черного дня". Но мозг не воспринимает такую абстракцию – ему нужны четкие и конкретные цели. <...> Иначе все накопленное будет раз за разом незаметно тратиться на неизвестно что", – объяснила специалист.

При этом, отмечает Янбаева, не стоит бросаться в крайности и ставить себе слишком жесткие рамки. Бывает, что человек не привык копить, но сразу переходит в режим максимальной экономии – это может помочь в краткосрочной перспективе, но со временем приведет к дополнительному стрессу, а затем срыву и чувству вины.

Во время откладывания денег важно соблюдать системность, делать это регулярно. В жизни может случиться непредвиденная ситуация, из-за чего процесс накоплений тормозится и со временем человек совсем прекращает копить. Так делать не стоит: лучше откладывать регулярно по чуть-чуть, а не раз в полгода, но большие суммы.

Другая важная рекомендация – ведение учета расходов и доходов. Человеку может казаться, что ему нечего откладывать, но на деле выясняется, что он просто живет не по средствам и не осознает, куда уходят его деньги. В целом Янбаева указала на важность повышения финансовой грамотности.

"Финансовая грамотность – это про управление эмоциями и поиск истинных финансовых целей, которые "зажигают", вдохновляют и мотивируют. <...> Этот навык необходимо развивать на протяжении жизни", – подытожила специалист.

Ранее финансист и инвестор Гульнара Салихова рассказала, куда вложить средства для выхода на стабильный пассивный доход. По ее словам, это может быть доход от аренды недвижимости, дивиденды от инвестиций в акции или облигации, доход от авторских прав или рекламы в блоге.