Россиянам рассказали, куда вложить деньги для выхода на пассивный доход

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Чтобы рассчитать, куда и как вложить средства для выхода на стабильный пассивный доход, важно придерживаться плана из пяти шагов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на финансиста и инвестора Гульнару Салихову.

"Примерами пассивного дохода могут служить доход от аренды недвижимости, дивиденды от инвестиций в акции или облигации, доход от авторских прав на книги, песни или программное обеспечение, доход от рекламы в блоге и доход от продажи цифровых товаров", – указала эксперт.

Салихова заявила, что для начала необходимо определить размер ренты и срок, когда инвестор планирует начать получать доход на свой счет.

Во-вторых, надо понять, посредством каких инструментов будет создаваться капитал, приносящий доход, заявила финансист. Они могут быть разными: от владения и сдачи в наем недвижимости до покупок акций компаний. Выбор инструментов будет зависеть от риск-профиля инвестора – терпимости и толерантности человека к риску.

По мнению Салиховой, затем следует подобрать инвестиционные инструменты и стратегии, из которых будет формироваться инвест-портфель. При этом самый лучший портфель будет состоять из разных активов, не связанных между собой. Кроме того, надо учитывать, что скорость создания капитала будет зависеть от разницы между доходами и расходами инвестора, а не от суммы накоплений, добавила эксперт.

В-четвертых, необходимо рассчитать текущие активы и выяснить их рентабельность – насколько их выгодно держать или содержать. Финансист предположила, что часть активов может быть использована с целью ускорить создание капитала.

Последним шагом, по мнению эксперта, является составление личного финансового плана. В нем инвестор высчитывает, к какому сроку он выйдет на необходимый пассивный доход. Чем раньше человек хочет выйти на пассивный доход, тем больше ресурсов понадобится для инвестиций, резюмировала Салихова.

Ранее сообщалось, что треть россиян (31%) хотели бы иметь накопления в размере более 10 миллионов рублей при выходе на пенсию. При этом 67% россиян планируют выйти на пенсию до 60 лет. Среди будущих источников дохода жители России назвали инвестиции, сдачу недвижимости в аренду, помощь детей и подработки.

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