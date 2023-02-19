Юрист рассказал, как россияне могут получать сразу две пенсии

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Граждане РФ могут по закону перейти с одного вида пенсии на другой и даже получать две пенсии сразу. О том, как это сделать, рассказал в интервью агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как правило, вариантов получения пенсии несколько. Необходимо понять, какой из них будет выгоднее в текущих условиях для каждого. Например, россиянин может получать социальную пенсию, при этом официально работая и накапливая пенсионные баллы. Как только их будет достаточно, он может перейти на страховую пенсию по инвалидности.

Однако найти максимально выгодный вариант для себя придется самому, изучив законы и справочную информацию в органах пенсионного или социального обеспечения, отметил Соловьев.

Что касается двух пенсий одновременно: их можно получать, если у гражданина есть на это право. Так, по действующему законодательству, возможность одновременно получать пенсию по инвалидности и по старости предусматривается для следующих категорий граждан:

участники Великой Отечественной войны;

награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

получившие инвалидность вследствие военной травмы.

Переход с одного вида пенсии на другой, а также получение двух пенсий сразу происходит только по инициативе самого гражданина. Если у него есть соответствующие права, нужно обратиться с заявлением в органы соцобеспечения, посоветовал юрист.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд РФ начнет предоставлять федеральные меры поддержки в новых регионах России с 1 марта. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков добавил, что жители этих регионов уже сейчас могут обращаться в отделения фонда для консультации и подготовки документов.

До этого в комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей предложили снизить пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

Также предлагается продлить до 2030 года действие закона, предусматривающего возможность полного или частичного погашения обязательств по ипотеке до 450 тысяч рублей для семей, в которых родились третий и последующие дети.

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