В ОП предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

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В комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей предложили снизить пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка, но не более пяти лет. Об этом сообщает газета "Известия".

Как считают в комиссии, демографическая ситуация в России близка к чрезвычайной. В связи с этим необходимы дополнительные меры, которые будут направлены на поддержку многодетных семей, работающих родителей и сокращение абортов по так называемым социальным показаниям, говорится в письме общественников, направленном в правительство.

Помимо прочих мер, предлагается продлить до 2030 года действие закона, предусматривающего возможность полного или частичного погашения обязательств по ипотеке до 450 тысяч рублей для семей, в которых родились третий и последующие дети. Также предлагается обеспечить ежегодную индексацию субсидии не ниже уровня инфляции.

Кроме того, органам власти субъектов, в которых уровень суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,7 детей на женщину, предложат по рекомендации вводить региональную субсидию в размере не менее 550 тысяч рублей в 2023 году для того, чтобы общая сумма от федеральной и региональной субсидий в этом году составляла не менее миллиона рублей.

Также авторы письма попросили внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", предоставив отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность тратить средства маткапитала на покупку автомобиля.

В законопроекте описаны условия для подобной покупки. Так, автомобиль можно будет приобрести только новый, и он должен быть произведен на территории РФ. Кроме того, машина должна быть оформлена в собственность детей или их матери.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России на федеральном уровне знак отличия для выдающихся многодетных отцов. Парламентарий напомнил, что сегодня существует большое количество наград и поощрений для многодетных матерей, в том числе звание "Мать-героиня". Отцов тоже награждают, однако пока это практикуется только на уровне отдельных регионов.



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