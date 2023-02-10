Законопроект о возможности использовать маткапитал для покупки автомобиля внесен в Госдуму

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На рассмотрению в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность тратить средства маткапитала на покупку автомобиля. Документ был внесен главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной, сообщает ТАСС.

В законопроекте описаны условия для подобной покупки. Так, автомобиль можно будет приобрести только новый, и он должен быть произведен на территории РФ. Кроме того, машина должна быть оформлена в собственность детей или их матери.

Помимо прочего, машину нельзя будет продать в течение трех лет после регистрации.

Ранее Останина прокомментировала предложение первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой расширить использование материнского капитала на оплату ЖКУ. Она заявила, что будет целесообразнее разрешить использование этих средств для покупки автомобиля, отметив, что маткапитал надо направлять на те меры, которые помогут многодетной семье обеспечить материальное благополучие ребенка.

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