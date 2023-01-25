Медведев допустил смягчение правил использования маткапитала в новых регионах РФ

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Правила использования материнского капитала могут измениться в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях из-за тяжелой обстановки в этих регионах. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

"Вполне вероятно, что нам потребуется какие-то изменения (в новых регионах. – Прим. ред.), в том числе и в правила использования материнского капитала... <...> Там очень много проблем, <...> направления использования материнского капитала могут быть приспособлены и под эти цели", – цитирует его ТАСС.

Он также указал на необходимость внедрения новых мер поддержки для жителей указанных территорий. Причем они должны вводиться в дополнение, а не вместо существующих.

"Мы должны внедрять наши меры поддержки не вместо, а наряду с теми, к которыми они (жители новых регионов. – Прим. ред.) привыкли, иначе люди будут чувствовать себя обделенными", – подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Владимир Путин потребовал от правительства начать оперативно решать все проблемы жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, несмотря на тяжелую обстановку в этих регионах.

Он также указал на необходимость поддержки местного бизнеса. По его словам, если потребуется, можно прибегать к инвестициям со стороны крупных российских компаний, однако приоритет лучше отдавать самостоятельному развитию предпринимательства в этих регионах.



Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ

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