В СПЧ предложили временно ограничить выдачу гражданства РФ в рамках программы переселения

Фото: ТАСС/Стрингер

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале предложил на время ограничить выдачу российского гражданства в рамках программы переселения.

Он обратил внимание на то, что изначально данная программа была запущена для переезда в Россию соотечественников, говорящих на русском языке и являющихся носителями общей культуры. Но, по его словам, в настоящее время часто возникают ситуации, когда не владеющие языком лица быстро получают гражданство и пользуются социальными благами. При этом некоторые из них не вносят свой социальный или культурный вклад и даже уклоняются от уплаты налогов.

"В результате носители общего языка и культуры и – что самое возмутительное – жители новых территорий проходят зачастую многомесячные, а некоторые и многолетние бюрократические адовы круги, чтобы получить им положенное и родное для них гражданство России", – отметил он.



Кабанов предложил в первую очередь подумать о гражданах новых территорий, которые, по его словам, нуждаются в финансовой поддержке, социальной адаптации и разного вида помощи со стороны государства.



"Если программа переселения соотечественников все-таки продолжит работать, то она должна реализовываться в интересах реальных соотечественников, а не быть дырой для покупки российского паспорта", – написал член СПЧ.

Он также подчеркнул, что предложенные им ограничения не должны затрагивать граждан Белоруссии, носителей русского языка и культуры, лиц, которые имеют с РФ исторические связи. Также инициатива не должна распространяться на лиц, владеющих профессиональными и уникальными компетенциями, и представителей коренных народов, ранее проживавших на территории России.

До этого Госдума приняла закон вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Со дня принятия регионов в состав РФ и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно документам, жители новых субъектов признаются российскими гражданами. Приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги.

Названы условия лишения приобретенного российского гражданства

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!