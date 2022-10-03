ГД приняла законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что со дня принятия регионов в состав РФ и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Согласно документам, гражданам РФ на данных территориях будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. В частности, будут признаны документы, подтверждающие гражданское состояние, образование, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине. Гражданство РФ будет получено жителями территорий при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина России.

Также предусматривается включение вооруженных сил, воинских формирований и специализированных органов новых субъектов в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Кроме того, до 1 июня 2023 года в новых регионах будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а во время переходного периода появятся органы прокуратуры и будет обеспечено функционирование судебной системы РФ. Городские и муниципальные округа будут образованы в течение полугода.

Обращение украинской гривны будет допускаться в наличной и безналичной формах до конца текущего года.

2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии субъектов в состав России. Кроме того, на ратификацию вынесены международные договоры.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



В ГД одобрили проект закона о принятии в РФ четырех новых регионов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!