Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии новых областей в состав РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о принятии Донецкой Народной Республики в состав России. Документ опубликованы в думской электронной базе.

"Ратифицировать договор между РФ и ДНР о принятии в Россию Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года", – указано в пояснительной записке.

Аналогичные договоры с Луганской Народной Республикой (ЛНР), Запорожской и Херсонской областями также вынесены на ратификацию.

Согласно договору, пределы территории ДНР будут определены границами на момент образования. В ЛНР установят границы на день образования республики и день ее принятия в состав России, равно как в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в воскресенье, 2 октября, Конституционный суд РФ одобрил договоры о включении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Судьи заявили, что документы соответствуют Основному закону.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

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