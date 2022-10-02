Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии новых областей в состав РФ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о принятии Донецкой Народной Республики в состав России. Документ опубликованы в думской электронной базе.
"Ратифицировать договор между РФ и ДНР о принятии в Россию Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года", – указано в пояснительной записке.
Аналогичные договоры с Луганской Народной Республикой (ЛНР), Запорожской и Херсонской областями также вынесены на ратификацию.
Согласно договору, пределы территории ДНР будут определены границами на момент образования. В ЛНР установят границы на день образования республики и день ее принятия в состав России, равно как в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее в воскресенье, 2 октября, Конституционный суд РФ одобрил договоры о включении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Судьи заявили, что документы соответствуют Основному закону.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.
Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.
Собянин назвал присоединение четырех регионов событием международной важности
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: