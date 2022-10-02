Конституционный суд одобрил документы о принятии в РФ четырех регионов

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Конституционный суд РФ одобрил договоры о включении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признав их соответствующими Основному закону. Это следует из постановлений, размещенных на сайте суда.

Президентские запросы о проверке конституционности документов были направлены в инстанцию после их подписания в Кремле.

"Признать не вступивший в силу международный Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", – указано в документе.

Суд вынес аналогичные постановления в отношении ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

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