Путин назвал историческим день присоединения четырех новых регионов к РФ

Фото: скриншот телеканала Москва 24

День, когда были подписаны договоры о присоединении к России четырех новых регионов, является историческим. Об этом заявил Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади.

"Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день – день правды и справедливости", – отметил российский лидер.

По словам президента, современная Украина была создана Россией, а у ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было право выбора, они выбрали присоединиться к России.

"В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своем родном языке, запретить культуру, ничего не удалось", – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия открывает свое сердце жителям новых регионов.

"Добро пожаловать домой!" – добавил он.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.

Он добавил, что Россия будет обеспечивать безопасность данных территорий, помогать восстанавливать инфраструктуру и никогда не предаст жителей этих регионов.



Путин подписал договоры о вступлении четырех территорий в состав РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!