Путин заявил, что Запад переводит стрелки на Россию, обвиняя ее во всех проблемах

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что Запад врет и переводит стрелки на РФ, обвиняя ее во всех проблемах. Об этом глава государства сказал на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
"(Западные политики. – Прим. ред.) переводят стрелки на Россию, говорят, вот, мол, источник всех ваших бед, опять врут", – высказался он.
По мнению президента РФ, власти стран Запада не планируют искать выходы из кризисов, которые возникли из-за их внешней политики.
"Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник по их вине", – добавил он.
Путин подчеркнул, что именно действия Запада привели к нынешнему положению дел на мировом рынке еще задолго до начала спецоперации на Украине.
Российский лидер отметил, что европейские власти в условиях кризиса вынуждены просить своих граждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее одеваться. Тех, кто начинает задавать вопросы, в Европе сразу объявляют врагами, сообщил Путин.
"Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, а виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище. Бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно", – сказал президент.
Путин выступил в Георгиевском зале Кремля по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов. После выступления главы государства прошла церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.
Владимир Путин выступил на церемонии подписания договоров о присоединении новых регионов
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