Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин сравнил политику Запада с ядовитыми плодами из нагорной проповеди. Об этом он заявил на церемонии принятия в состав РФ четырех новых территорий.

Российский лидер отметил, что западная диктатура направлена против всех обществ.

"Это полное отрицание человека, веры и ценностей, которое приобретает черты сатанизма", – сказал президент.

Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Кремля по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов. После выступления главы государства прошла церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.



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