Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Русофобия со стороны западных стран является настоящим расизмом, заявил Владимир Путин на церемонии принятия в состав РФ четырех новых территорий.

"Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику еще в период Средневековья, а затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, подсаживал целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали настоящую охоту на людей, как на зверей", – подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, западные страны так и остались по своей сути колониальными, однако Россия такой порядок не примет.

Президент отметил готовность новых лживых ярлыков для России со стороны стран Запада, подчеркнув, что в этом нет ничего нового.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поведение западных стран по отношению к России является откровенным расизмом. Он также призвал США и Евросоюз к соблюдению международных конвенций при поддержке властей Украины.

Лавров отметил, что Штаты и ЕС не объявляли себя участниками украинского конфликта. При этом глава МИД констатировал превращение Евросоюза в авторитарное, диктаторское образование.



Лавров заявил о тотальной войне, объявленной русскому миру

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