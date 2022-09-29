Запад готов превратить в эпицентр кризиса любую страну – Путин

Фото: kremlin.ru
Запад готов поставить под удар любую страну ради своих целей, заявил Владимир Путин на встрече с главами разведслужб стран СНГ, прошедшей в формате видеосвязи. По словам президента, все это мир уже не раз видел.
"Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем еще недавно говорили, готовы подставить под удар всех кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что перед разведывательными структурами стоят задачи обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу на развитие интеграционных связей.
Президент подчеркнул, что в решении этих задач большую роль играет слаженность и взаимодействие разведывательных служб и органов безопасности.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине. До этого она обвинила власти США в попытке втянуть Россию в ядерную повестку с помощью манипулятивных приемов. Она добавила, что действия американских официальных лиц являются тотально разрушительными.
По информации Bloomberg, Белый дом объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере одного миллиарда долларов. По их данным, помощь будет предоставлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). На полученные по USAI деньги Киев может приобретать вооружение у американских оборонных подрядчиков.
Западные страны усилили военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине – СМИ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: