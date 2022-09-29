Запад готов превратить в эпицентр кризиса любую страну – Путин

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Запад готов поставить под удар любую страну ради своих целей, заявил Владимир Путин на встрече с главами разведслужб стран СНГ, прошедшей в формате видеосвязи. По словам президента, все это мир уже не раз видел.

"Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем еще недавно говорили, готовы подставить под удар всех кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что перед разведывательными структурами стоят задачи обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу на развитие интеграционных связей.

Президент подчеркнул, что в решении этих задач большую роль играет слаженность и взаимодействие разведывательных служб и органов безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине. До этого она обвинила власти США в попытке втянуть Россию в ядерную повестку с помощью манипулятивных приемов. Она добавила, что действия американских официальных лиц являются тотально разрушительными.

По информации Bloomberg, Белый дом объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере одного миллиарда долларов. По их данным, помощь будет предоставлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). На полученные по USAI деньги Киев может приобретать вооружение у американских оборонных подрядчиков.

Западные страны усилили военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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