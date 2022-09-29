Захарова заявила, что Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине

Фото: depositphotos/izanbar

Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, США снова продемонстрировали, насколько они утратили связь с реальностью, фактически став стороной конфликта на Украине.

"Очередное тому свидетельство – достигнутая на днях в конгрессе США предварительная договоренность о выделении киевскому режиму нового пакета помощи на сумму почти 12 миллиардов долларов", – цитирует Захарову РИА Новости.

Накануне официальный представитель МИД РФ обвинила власти США в попытке втянуть Россию в ядерную повестку с помощью манипулятивных приемов. Она добавила, что действия американских официальных лиц являются тотально разрушительными.

По информации Bloomberg, Белый дом объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере одного миллиарда долларов. По их данным, помощь будет предоставлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). На полученные по USAI деньги Киев может приобретать вооружение у американских оборонных подрядчиков.

Западные страны усилили военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!