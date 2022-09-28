Польша пригрозила РФ в случае применения ядерного оружия на Украине

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Североатлантический альянс может "разрушительно" ответить на применение Россией ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в эфире телеканала NBC News.

"Насколько нам известно, Путин (президент РФ Владимир Путин. – Прим. ред.) угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должна ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным", – сказал министр.

Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ вправе применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Кроме того, он предостерег Альянс от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание Медведева, указал, что зампред Совбеза сослался на доктринальные документы, в которых обозначены все условия применения российского ядерного вооружения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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