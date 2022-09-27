РФ может применить ядерное оружие в соответствии с доктриной – Медведев

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Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной, если это будет необходимо, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания", – написал он в своем телеграм-канале.

Также Медведев предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине в том случае, если РФ использует ядерное оружие против ВСУ.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе", – отметил он.

По его словам, США, Великобритания, страны ЕС и НАТО должны осознавать важность сохранения собственной безопасности, понимая, что оно является гораздо более приоритетным, чем сохранение "никому не нужной погибающей Украины".

Медведев выразил уверенность, что Запад не собирается погибать "в ядерном апокалипсисе", поэтому он смирится с применением любого оружия в текущем конфликте.

"Хорошо бы, чтобы этот печальный вывод хоть частично осознали власти в Киеве. Увы, это почти нереально", – добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вступили в прямой контакт с Москвой по поводу ядерных угроз. По его словам, американская администрация разработала план на случай применения Россией ядерного оружия. Однако он отметил, что Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению существующего конфликта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

