Блинкен заявил, что у США есть план на случай применения Россией ядерного оружия

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В Соединенных Штатах разработали план на случай применения Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.
Однако он отметил, что Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению существующего конфликта. По словам Блинкена, США вступили в прямой контакт с Москвой по поводу ядерных угроз.
Блинкен также заявил, что "мир никогда не признает" ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью России, а Украина, по его мнению, вправе "вернуть" эти территории.
Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил России ответом в случае применения ядерного оружия. По его словам, последствия будут катастрофическими. Он также добавил, что США серьезно воспринимают ядерную риторику, однако это не заставит американские власти отказаться от военной помощи Украине.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. По его словам, российская сторона заметила "болезненную реакцию" американской администрации на указание Владимира Путина перевести ВС РФ в повышенный режим несения службы. Рябков также уточнил, что США специально понижают ядерный порог, тем самым создавая угрозу нацбезопасности РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.
Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД
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