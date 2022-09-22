Медведев допустил использование ядерного оружия для защиты РФ

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Россия может использовать стратегическое ядерное оружие и другие новейшие средства поражения для защиты присоединившихся к ней территорий, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя накануне озвученные Владимиром Путиным решения по ситуации в Донбассе и юго-восточных регионах Украины в связи с готовящимися там референдумами о вхождении в состав России, он отметил, что Вооруженные силы РФ существенно усилят защиту этих территорий.

"Для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.