Медведев обратился к западному истеблишменту

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Западному истеблишменту и всем гражданам стран НАТО нужно понять, что Россия выбрала свой путь, обратной дороги нет. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что референдумы по вхождению ряда регионов в состав России состоятся, а защита таких территорий будет существенно усилена.

"Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", – отметил зампредседателя Совбеза.

Медведев добавил, что "отставным идиотам с генеральскими лампасами" не нужно пугать Россию разговорами про натовский удар по Крыму. По его словам, гиперзвук достигнет целей в Европе и США гораздо быстрее.

Ранее стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

