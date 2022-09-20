Референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ состоится с 23 по 27 сентября

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум о вхождении в состав РФ пройдет в регионе в период с 23 по 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Балицкого, поучаствовать в референдуме желают большинство жителей Запорожской области.

Ранее в СМИ сообщали, что Владимир Путин во вторник, 20 сентября, может сделать заявление по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Уточняется, что обращение ожидается до конца дня, при этом содержание выступления неизвестно.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение и их необходимо проводить. По его словам, важность референдумов заключается не только в системной защите жителей ЛНР и ДНР, но и в восстановлении справедливости.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

