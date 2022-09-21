Глава Запорожской области обратился к Путину по вопросу референдума

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о принятии региона в состав РФ в случае, если соответствующее решение будет одобрено на референдуме. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой <...> рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации", – написал политик.

По его словам, жители региона стали чужими для Украины и сполна ощутили на себе жестокость киевского режима: речь об обстрелах, терактах, отключении газоснабжения, провокациях на ЗАЭС. Каждый народ имеет право на выбор, и народ Запорожской области выбирает мирное небо над головой, выбирает быть вместе с Россией, подытожил Балицкий.

19 сентября стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

