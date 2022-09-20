В Госдуме заявили о начале неминуемого распада Украины

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На Украине запущен неминуемый процесс распада страны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем – Запорожской и Херсонской областей.

Парламентарий выразил уверенность в том, что референдумы в данных регионах обязательно состоятся. Шеремет также заявил об отсутствии сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав России.

"Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами", – приводит слова депутата РИА Новости.

В понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

Как уточнил после член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, референдум в регионе пройдет с учетом требований законодательства РФ, по примеру крымского опыта.

Речь идет о федеральном конституционном законе № 6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

