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На Украине запущен неминуемый процесс распада страны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем – Запорожской и Херсонской областей.
Парламентарий выразил уверенность в том, что референдумы в данных регионах обязательно состоятся. Шеремет также заявил об отсутствии сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав России.
"Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами", – приводит слова депутата РИА Новости.
В понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.
Как уточнил после член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, референдум в регионе пройдет с учетом требований законодательства РФ, по примеру крымского опыта.
Речь идет о федеральном конституционном законе № 6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области проведут в сентябре референдум о вхождении в РФ
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