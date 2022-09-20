Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике специальной военной операции на Украине.

"Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, с украинской стороны "повезет" только тем, кто отнесется к данному сообщению как к "недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения".

"Готовьтесь и смотрите в оба", – добавил он.

Ранее глава Чечни рассказал, что российские военные имеют более тонкую тактику и стратегию, они никуда не отступают в ходе специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что ВС РФ не открывают огонь по всем подряд, включая мирное население, а стараются свести к минимуму количество человеческих жертв в отличие от военных ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.